Чому вже 15 років не можуть звести хмарочос вищий за Бурдж Халіфа: ШІ назвав головні причини
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Збудувати хмарочос понад 1000 метрів заввишки заважає низка об'єктивних причин
З 2010 року, після введення в експлуатацію "Бурдж Халіфа", у світі не з’явилося жодного вищого хмарочоса. Будівля налічує 163 поверхи та сягає висоти 828 метрів.
Рекорд найвищої будівлі на планеті тримається вже 15 років. "Телеграф" запитав у однієї з моделей штучного інтелекту, чому це досягнення досі не побито.
Що варто знати:
- Технологічно збудувати будівлю вище Burj Khalifa дуже складно
- Такі проєкти дорогі та майже не приносять вигоди
- Мегапроєкти заморожуються через політичні та екологічні причини
Як пояснив ШІ, існує навіть декілька суто практичних причин, чому за цей час ніхто не переплюнув Burj Khalifa.
Фізичні та інженерні межі
Чим вищий будинок — тим сильніше діють:
- вітер (аеродинамічні навантаження)
- вага самої конструкції
- сейсмічні навантаження
- ефект гнучкості та коливань
Для будівлі вище ~1000 м потрібні абсолютно нові технології фундаментів, демпферів та матеріалів — а вони або дуже дорогі, або ще не готові для комерційного використання, пояснив ШІ.
Гігантська вартість
Burj Khalifa, без урахування навколишньої інфраструктури, коштував майже 1,5 млрд доларів. Будівля висотою у 1 км коштувала б вже 3–6 млрд доларів, але комерційної вигоди немає:
- офіси вище 600–700 м непрактичні
- надвисокі поверхи важко здавати в оренду
- експлуатація коштує величезні гроші
Простіше збудувати кілька менших хмарочосів, ніж один "супервисокий", робить висновок ШІ.
Проєкти вищі за Burj Khalifa
Насправді, було декілька планів збудувати вищі будівлі, але усі вони провалилися.
Jeddah Tower (Саудівська Аравія) — мав бути 1000+ м
- постійні затримки, зміна підрядників
- будівництво зупинене у 2018 р.
- після 2023 р. роботи відновили, але невідомо, чи доведуть до планованої висоти
Sky Mile Tower (Токіо) — проєкт на 1700 м
- концепт залишився лише на папері
- занадто дорогий і складний
Dubai Creek Tower
- будівництво заморожене
- офіційна висота не названа, але очікували ~1300 м
Фактично всі будівлі, які мали побити рекорд Burj Khalifa, загальмувалися через гроші та політику.
Економічна неефективність
Більшість країн зрозуміла, що будівлі більші за 500–700 метрів — красиві, але фінансово нерентабельні.
Інвестори не хочуть ризикувати мільярдами заради рекорду.
Після 2015 р. тренди змінились
- з’явився акцент на еко-будівництво
- міста почали розвивати "горизонтальне", а не вертикальне зростання
- пандемія і глобальна економічна нестабільність зробили мегапроекти менш привабливими
Burj Khalifa: деякі цікаві факти
Хмарочос шість років будувала південнокорейська компанія "Samsung" по проєкту американської компанії Skidmore, Owings and Merrill. Офіційно будівля була відкрита 4 січня 2010 року й тоді її було перейменовано у "Бурдж Халіф" на честь президента ОАЕ шейха Халіфа.
Вежу видно з відстані 90 кілометрів. Засклена площа будівлі дорівнює п'яти футбольним полям. У будівлі 162 поверхи, а площа його внутрішніх приміщень становить більше 1 мільйона кв.м. Висота будівлі — 828 метрів.
Власником Бурдж-Халіфа є публічне акціонерне товариство Emaar Properties, яке є одним з провідних світових девелоперів у сфері нерухомості.
Кожен покупець квартири з інших країн автоматично отримує резидентську візу, від якої до громадянства ОАЕ — всього один крок.
Найвищий оглядовий майданчик розміщений на висоті 442,10 м, а нижні 37 поверхів будинку займає готель, дизайн якого розробив Джорджо Армані. Від 45 до 108 поверху розміщені близько 700 квартир, на інших поверхах розташовані офісні і торгові площі.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у столиці Чечні Грозному зібралися будувати аналог "Бурдж-Халіфа" — гігантський хмарочос "Ахмат Тауер". Він нібито буде другим за величиною хмарочосом у Росії після "Лахта-центру".