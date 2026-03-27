Переговоры о прекращении войны превратились в ширму

Заявления президента США Дональда Трампа о якобы близком мирном соглашении не отражают реального положения дел в переговорах по Украине. Во многом они являются следствием искаженной информации, которую он получает от своего окружения.

Известный дипломат и политик Роман Безсмертный поделился с "Телеграфом" своим мнением о том, почему Трамп снова говорит о близости мирного соглашения.

Что нужно знать:

Трамп получает искаженную информацию о ходе переговоров по Украине

Дипломатический процесс является имитацией для сокрытия бизнес-интересов

Мирные инициативы строятся на выгоде участников вместо ценностных ориентиров

По словам Безсмертного, посланник Трампа Стив Уиткофф знает, что того, кто приносит плохие новости, казнят. И он приучил Трампа "как собаку Павлова", что приносит только очень хорошие новости.

"Существует так называемая "гарвардская система" ведения переговоров, когда участникам переговорного процесса задаются только вопросы, на которые они знают ответ. И ответы, которые нужны, выдергиваются из общего сюжета", – рассказал дипломат.

Он отметил, что в данном случае используют именно эту методику. После очередного раунда посланник главы Белого дома приходит к нему и говорит, что "все очень классно, все положительно".

"Вспомните переговоры по военным вопросам. Зачем было рассматривать вопрос о прекращении огня, мониторинга, контроля, когда эти вещи в рамках ОБСЕ отработаны сотни раз?", – спрашивает политик.

Он уточнил, что с точки зрения продвижения переговоров сейчас не делает ничего. Потому что "гарвардская система" на том и базируется: сегментировать проблему, выдергивать из нее вещи, на которые есть ответы, и уходить.

Так родились соглашения Авраама, суть которых — разрешить арабо-израильское противостояние. Но эта система попала в руки Дональду Трампу, и мы видим, что происходит, говорит Безсмертный, призывая относиться к этому спокойно.

"Трамп говорит, а караван… никуда не едет. Даже не сказать, что он топчется на месте. Шли переговоры, а потом говорят: "Ой, какая беда, переговоры остановились". А какая разница между тем, когда они шли и остановились? Абсолютно никакой", – констатирует он.

По мнению дипломата, переговоры являются ширмой, за которой Уиткофф с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым занимаются бизнесом. Именно поэтому Трамп и Уиткофф настаивают на их проведении.

Когда бизнесмена, советника и зятя Трампа Джареда Кушнера спросили, как им удается добиваться успеха, он ответил, что переговоры строятся не на ценностных ориентирах, а на интересе.

"Вот вам ответ на вопрос, о чем идет речь. Они сами признаются, что они делают в ходе переговорного процесса", – резюмировал Безсмертный.

Ранее дипломат поделился своим мнением о публикации Bild. В материале был обнародован российский план нападения на страны Балтии. Безсмертный считает, что война против этих государств, пока еще гибридная, уже ведется Москвой. Но в любой момент противостояние может перейти в горячую фазу.