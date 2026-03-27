Переговори про припинення війни перетворилися на ширму

Заяви президента США Дональда Трампа про нібито близьку мирну угоду не відображають реального стану справ у переговорах щодо України. Багато в чому це є наслідком спотвореної інформації, яку він отримує від свого оточення.

Відомий дипломат та політик Роман Безсмертний поділився з "Телеграфом" своєю думкою про те, чому Трамп знову говорить про близькість мирної угоди.

Що потрібно знати:

Трамп отримує спотворену інформацію про переговори щодо України

Дипломатичний процес є імітацією для приховування бізнесових інтересів

Мирні ініціативи будуються на вигоді учасників замість ціннісних орієнтирів

За словами Безсмертного, посланник Трампа Стів Віткофф знає, що того, хто приносить погані новини, страчують. І він привчив Трампа "як собаку Павлова", що приносить лише дуже добрі новини.

"Існує так звана "гарвардська система" ведення переговорів, коли учасникам переговорного процесу задаються лише питання, на які вони знають відповідь. І відповіді, які потрібні, висмикуються із загального сюжету", – розповів дипломат.

Він зазначив, що у цьому випадку використовують саме цю методику. Після чергового раунду посланець голови Білого дому приходить до нього і каже, що "все дуже класно, все позитивно".

"Згадайте переговори з військових питань. Навіщо було розглядати питання про припинення вогню, моніторингу, контролю, коли ці речі в рамках ОБСЄ відпрацьовано сотні разів?", – питає політик.

Він уточнив, що з погляду просування переговорів зараз не робиться нічого. Тому що "гарвардська система" на тому і базується: сегментувати проблему, висмикувати з неї речі, на які є відповіді, і йти.

Так народилися угоди Авраама, суть яких – розв'язати арабо-ізраїльське протистояння. Але ця система потрапила до рук Дональда Трампа, і ми бачимо, що відбувається, каже Безсмертний, закликаючи ставитися до цього спокійно.

"Трамп каже, а караван… нікуди не їде. Навіть не сказати, що він тупцює на місці. Ішли переговори, а потім кажуть: "Ой, яка біда, переговори зупинилися". А яка різниця між тим, коли вони йшли та зупинилися? Абсолютно ніякої", – констатує він.

На думку дипломата, переговори є ширмою, за якою Віткофф із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим займаються бізнесом. Саме тому Трамп та Віткофф наполягають на їх проведенні.

Коли бізнесмена, радника та зятя Трампа Джареда Кушнера запитали, як їм вдається досягати успіху, він відповів, що переговори будуються не на ціннісних орієнтирах, а на інтересі.

"Ось вам відповідь на питання, про що йдеться. Вони самі зізнаються, що вони роблять у ході переговорного процесу", – резюмував Безсмертний.

Раніше дипломат поділився своєю думкою про публікацію Bild. У матеріалі було оприлюднено російський план нападу на країни Балтії. Безсмертний вважає, що війна проти цих держав, поки що гібридна, вже ведеться Москвою. Але будь-якої миті протистояння може перейти в гарячу фазу.