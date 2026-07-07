Свежее фото Трампа испугало американцев: что не так с президентом США

Американцев уже давно волнует состояние главы государства

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Новая фотография президента США Дональда Трампа, распространяющаяся в социальных сетях, вызывает еще большее беспокойство по поводу его здоровья, поскольку люди задаются вопросом о том, что с ним что-то не так.

Об этом пишет Irish Star. Интернет-пользователи отмечают, что американскому лидеру нужно находиться в больнице вместо Овального кабинета.

Фотография, опубликованная в социальной сети X американским блогером Китом Эдвардсом, запечатлела Трампа в особенно усталом виде с бесстрастным выражением лица.

Эдвардс написал: "Трамп не знал, что его фотографируют. На его руке видна фиолетовая сыпь. На нем нет макияжа. Он выглядит слабым, испуганным и растерянным. С президентом что-то не так".

Trump was unaware this picture was being taken.



His hand has a visible purple lesion.



He's not wearing makeup.



He appears feeble, scared, and lost.



There's something wrong with the president. pic.twitter.com/ZShuNEkqZi — Keith Edwards (@keithedwards) July 5, 2026

Пользователи X высказали свое мнение по поводу нездорового вида президента, один из них заявил: "Ему место в больнице, а не в Белом доме". Другой комментатор написал: "Можем ли мы поговорить о том, что у него, по меньшей мере, был один инсульт? Посмотрите на правую сторону его лица. У него также проблемы с правой рукой и правой ногой".

Стоит отметить, что это произошло после того, как 19-летняя внучка Трампа Кай, случайно показала на фото в Instagram заметную разницу в цвете его рук.

И хотя американский лидер постоянно заявляет, что находится в отличной физической форме и не испытывает никаких проблем со здоровьем, его последние публичные появления говорят совсем о другом — глава Белого дома тяжело дышит, а каждое движение ему дается с большим трудом.

Кроме тяжелого дыхания, на руках Трампа заметны синяки. Впрочем, Белый дом объясняет изменение цвета кожи частыми рукопожатиями и ежедневным употреблением аспирина.