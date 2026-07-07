Свіже фото Трампа налякало американців: що не так із президентом США
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Американців давно хвилює стан глави держави
Нова фотографія президента США Дональда Трампа, яка розповсюджується в соціальних мережах, викликає ще більше занепокоєння з приводу його здоров’я, оскільки люди запитують про те, чи з ним щось не так.
Про це пише Irish Star. Інтернет-користувачі зазначають, що американському лідеру потрібно перебувати у лікарні замість Овального кабінету.
Фотографія, опублікована в соціальній мережі X американським блогером Кітом Едвардсом, зафіксувала Трампа в особливо втомленому вигляді з пристрасним виразом обличчя.
Едвардс написав: "Трамп не знав, що його фотографують. На його руці видно фіолетове висипання. На ньому немає макіяжу. Він виглядає слабким, переляканим і розгубленим. З президентом щось не так".
Trump was unaware this picture was being taken.— Keith Edwards (@keithedwards) July 5, 2026
His hand has a visible purple lesion.
He's not wearing makeup.
He appears feeble, scared, and lost.
There's something wrong with the president. pic.twitter.com/ZShuNEkqZi
Користувачі X висловили свою думку щодо нездорового вигляду президента, один із них заявив: "Йому місце в лікарні, а не в Білому домі". Інший коментатор написав: "Чи можемо ми поговорити про те, що у нього щонайменше був один інсульт? Подивіться на правий бік його обличчя. У нього також проблеми з правою рукою та правою ногою".
Варто зазначити, що це сталося після того, як 19-річна онука Трампа Кай випадково показала на фото в Instagram помітну різницю в кольорі його рук.
І хоча американський лідер постійно заявляє, що перебуває у чудовій фізичній формі та не має жодних проблем зі здоров’ям, його останні публічні появи говорять зовсім про інше — глава Білого дому важко дихає, а кожен рух йому дається крізь силу.
Крім важкого дихання, на руках Трампа помітні синці. Втім, Білий дім пояснює зміну кольору шкіри частими рукостисканнями та щоденним вживанням аспірину.