Месси снова покидает сборную Аргентины. Что стало последней каплей на этот раз

По словам Лионеля, принять это решение было очень тяжело

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил завершить выступления за национальную команду. Он объяснил свое решение возрастом, физическими кондициями и появлением молодых талантов, которые займут его место.

Как сообщил легендарный нападающий в своем Instagram, он принял непростое для себя решение после Чемпионата мира и продолжительных раздумий. Отметим, что Месси провел 207 матчей за сборную.

Капитан "Альбиселесте" сообщил, что решил уйти из сборной сразу после финала чемпионата мира 2026 года, в котором Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1). Но окончательным фактором, убедившим Лионеля обнародовать это решение, стала смерть отца. По его словам, заявление об уходе из сборной он написал 21 июля, то есть спустя два дня после поражения Аргентины от Испании.

"После всего времени, прошедшего после финала, хорошо все обдумав, я хочу сообщить всем, что ухожу из национальной сборной. Это решение болело и болит в душе, но я понимаю, что сейчас самое время. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось, к тому же на смену идут замечательные ребята, которые заслуживают своего места", — написал Месси.

Месси написал заявление об уходе из сборной еще 21 июля

Выступления Месси за сборную и не первый уход

Лионель Месси выступал за национальную команду с 2005 года. За это время он провел 207 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.

В 2016 году после поражения в финале Кубка Америки против команды Чили Месси заявил, что больше не будет играть в сборной Аргентины. В том матче Аргентина проиграла Чили со счетом 2:4, а Месси не смог забить пенальти.

Лео Месси

Однако после этого он вернулся. И вместе со сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира-2022, дважды выиграл Кубок Америки – в 2021 и 2024 годах. Также Месси был финалистом чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.

На своем последнем ЧМ-2026 39-летний капитан отличился 8 голами и 4 ассистами, войдя в список самых результативных бомбардиров в истории мундиалей. Теперь Месси будет поддерживать национальную команду с трибун, а следующим крупным турниром Аргентины должен стать Кубок Америки-2028.

Месси прощается со сборной Аргентины

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