Мессі знову залишає збірну Аргентини. Що стало останньою краплею цього разу

За словами Ліонеля, ухвалити це рішення було надзвичайно важко

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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив припинити виступи за національну команду. Він пояснив своє рішення віком, фізичними кондиціями і появою молодих талантів, які займуть його місце.

Як повідомив легендарний нападник у своєму Instagram, він ухвалив непросте для себе рішення після Чемпіонату світу та тривалих роздумів. Зауважимо, що Мессі провів 207 матчів за національну збірну.

Капітан "альбіселесте" повідомив, що вирішив піти зі збірної відразу після фіналу чемпіонату світу 2026 року, в якому Аргентина в додатковий час поступилася Іспанії (0:1). Але остаточним фактором, який переконав Ліонеля оприлюднити це рішення, стала смерть його батька. За його словами, заяву про відхід зі збірної він написав 21 липня, тобто через два дні після поразки Аргентини від Іспанії.

"Після всього часу, що минув після фіналу, гарно все обдумавши, я хочу повідомити всім, що йду з національної збірної. Це рішення боліло й болить у душі, але я розумію, що зараз саме час. Я віддав усе до останньої краплі, у мене більше нічого не залишилося, до того ж на зміну йдуть чудові хлопці, які заслуговують на своє місце", — написав Мессі.

Мессі написав заяву про відхід зі збірної ще 21 липня

Виступи Мессі за збірну та не перший відхід

Ліонель Мессі виступав за національну команду з 2005 року. За цей час він провів 207 матчів, забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

У 2016 році після поразки у фіналі Кубка Америки проти команди Чилі Мессі заявив, що більше не гратиме у збірній Аргентини. В тому матчі Аргентина програла Чилі з рахунком 2:4, а Мессі не зміг забити пенальті.

Лео Мессі

Проте після цього він повернувся. І разом зі збірною Аргентини нападник став чемпіоном світу-2022 року, двічі виграв Кубок Америки – у 2021 та 2024 роках. Також Мессі був фіналістом чемпіонатів світу 2014 та 2026 років.

На своєму останньому ЧС-2026 39-річний капітан відзначився 8 голами та 4 асистами, увійшовши до списку найрезультативніших бомбардирів в історії мундіалів. Тепер Мессі підтримуватиме національну команду вже з трибун, а наступним великим турніром Аргентини має стати Кубок Америки-2028.

Мессі прощається зі збірною Аргентини

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