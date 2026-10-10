Завершились досрочно, Трамп разозлился на Киев. Главное о переговорах США, Украины и Европы

Похоже, что согласия достичь не удалось

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В Майами (Соединенные Штаты Америки) досрочно завершились переговоры о путях деэскалации и завершении войны с Россией накануне зимы и усилиям по продолжительному миру. Во встрече приняли участие представители США, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО.

О результатах сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, обсуждались краткосрочные мероприятия, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна) и гарантии безопасности.

Также участники переговоров обсудили долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы для предотвращения будущих конфликтов. Речь также шла о поддержке послевоенного восстановления Украины и экономического процветания, включая присоединение к ЕС.

"Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшего продвижения в преддверии следующего взаимодействия Соединенных Штатов с Россией", – написал Уиткофф.

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Википедия

Переговоры завершились досрочно

Переговоры представителей в Майами завершились раньше, чем было запланировано. Об этом сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу. Встреча должна была продолжаться 9-10 октября, однако завершилась после первого дня.

Трамп заключил соглашение с Путиным, потому что не смог заставить Зеленского прекратить удары по НПЗ России

Президент США Дональд Трамп решил заключить соглашение по дизельному топливу с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает то доверие, которое ему удалось выстроить в отношениях с Трампом за последние полгода", – заявил он.

Украинский президент был готов прекратить удары по российским НПЗ при условии, что Россия перестанет наносить удары по украинским электростанциям. Однако Трамп отверг эту идею.

По словам источника, Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они способствуют росту цен на газ в США. При этом президент Штатов не считает удары по НПЗ эквивалентными российским ударам по энергосистеме Украины.

Предыдущие переговоры

Напомним, переговоры в Майами стали продолжением нескольких раундов встреч, состоявшихся во Флориде в конце прошлого года, в частности, обсуждений между официальными лицами США и российским представителем Кириллом Дмитриевым в октябре 2025 года. После них состоялось несколько встреч с украинскими чиновниками в ноябре и декабре того же года.

Кроме того, в начале сентября этого года спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. В России они встретились с главой РФ Владимиром Путиным, после чего провели переговоры с Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп заявил, что провел "очень успешный" разговор с Владимиром Путиным. По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного горючего, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а впоследствии – миллион тонн.