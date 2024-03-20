Это именно то, что вы искали: 5 трендовых свитеров на март

Эти модели сделают образ невероятно привлекательным.

Теплые свитера – это необходимые вещи к началу весны, ведь пока достаточно холодно и ветрено. Но это не значит, что образ будет скучным и пресным. Потому что есть немало интересных и нестандартных вариантов, которые вам понравятся.

Свитера легко комбинировать с атласными юбками, прямыми джинсами или брюками свободного кроя. Vogue подготовил 5 самых актуальных свитеров на март этого года.

Свитер в горошек

Новый тренд этого сезона – вязаный свитер с принтом в горошек. Такая нежная деталь придаст вашему луку нежность и элегантность. К примеру, Кендалл Дженнер уже "засветилась" в таком свитере. Она выбрала шоколадный оттенок, который ей очень подходит и соединила эту вещь с джинсами прямого кроя.

Серый свитер

Серый остается одним из самых модных цветов в 2024 году. Так что хорошей идеей будет выбрать именно этот цвет свитера. Его можно дополнить юбкой с цветочным принтом и бордовыми сапогами. Это будет очень красиво смотреться. Также можно сделать монохромный образ полностью из серого цвета.

Необычный узор

Речь идет об Argyle – узоре, состоящем из ромбов или квадратов в шахматном порядке. Он считается одним из главных трендов этого сезона. Сочетайте его с брюками или джинсами нейтральных цветов.

V-образный вырез

Так, весной 2024 года снова будут актуальны свитера с V-образным вырезом. Они подчеркивают изящество женской фигуры и делают образ более стильным. Кстати, не обязательно останавливаться на классических оттенках. Можете попробовать насыщенные цвета – желтый, розовый, зеленый. Это именно то, что нужно зимой.

Белый свитер

Для тех, кто закрыт для экспериментов, этот тренд точно подойдет. На пике популярности будет обычный белый свитер. Это та база, которую можете несомненно покупать и быть уверенным, что эта вещь будет актуальна не один сезон. Его можно совмещать с любыми джинсами, брюками юбками. И это будет стильно и актуально.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как сложить идеальную капсулу из гардероба на весну. Методика проста – сочетать базовые вещи с трендами сезона. Следует обратить свое внимание на свитера, брюки, джинсы, футболки, тренчи, но исключительно нейтральных цветов. К примеру, белого, черного, коричневого. Да, вещи будет просто совмещать.