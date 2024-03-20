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Это именно то, что вы искали: 5 трендовых свитеров на март

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Модные свитера на март 2024 Новость обновлена 20 марта 2024, 12:43
Модные свитера на март 2024. Фото Pinterest

Эти модели сделают образ невероятно привлекательным.

Теплые свитера – это необходимые вещи к началу весны, ведь пока достаточно холодно и ветрено. Но это не значит, что образ будет скучным и пресным. Потому что есть немало интересных и нестандартных вариантов, которые вам понравятся.

Свитера легко комбинировать с атласными юбками, прямыми джинсами или брюками свободного кроя. Vogue подготовил 5 самых актуальных свитеров на март этого года.

Свитер в горошек

Новый тренд этого сезона – вязаный свитер с принтом в горошек. Такая нежная деталь придаст вашему луку нежность и элегантность. К примеру, Кендалл Дженнер уже "засветилась" в таком свитере. Она выбрала шоколадный оттенок, который ей очень подходит и соединила эту вещь с джинсами прямого кроя.

Кендалл Дженнер в свитере в горошек

Серый свитер

Серый остается одним из самых модных цветов в 2024 году. Так что хорошей идеей будет выбрать именно этот цвет свитера. Его можно дополнить юбкой с цветочным принтом и бордовыми сапогами. Это будет очень красиво смотреться. Также можно сделать монохромный образ полностью из серого цвета.

Серый свитер очень сейчас популярен

Необычный узор

Речь идет об Argyle – узоре, состоящем из ромбов или квадратов в шахматном порядке. Он считается одним из главных трендов этого сезона. Сочетайте его с брюками или джинсами нейтральных цветов.

Узор Argyle — тренд весной 2024

V-образный вырез

Так, весной 2024 года снова будут актуальны свитера с V-образным вырезом. Они подчеркивают изящество женской фигуры и делают образ более стильным. Кстати, не обязательно останавливаться на классических оттенках. Можете попробовать насыщенные цвета – желтый, розовый, зеленый. Это именно то, что нужно зимой.

Свитер с V-образным вырезом – снова актуален

Белый свитер

Для тех, кто закрыт для экспериментов, этот тренд точно подойдет. На пике популярности будет обычный белый свитер. Это та база, которую можете несомненно покупать и быть уверенным, что эта вещь будет актуальна не один сезон. Его можно совмещать с любыми джинсами, брюками юбками. И это будет стильно и актуально.

Белый свитер – вечно актуальная база

Недавно "Телеграф" рассказывал, как сложить идеальную капсулу из гардероба на весну. Методика проста – сочетать базовые вещи с трендами сезона. Следует обратить свое внимание на свитера, брюки, джинсы, футболки, тренчи, но исключительно нейтральных цветов. К примеру, белого, черного, коричневого. Да, вещи будет просто совмещать.

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