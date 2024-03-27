Такую юбку вы захотите одеть: 5 стильных вариантов в 2024 году

Эти юбки будут одним из главных трендов 2024 года

Женщин, следящих за модой, все больше интересует вопрос, что будет актуально одевать в этом году. Ведь тенденции постоянно меняются, и появляется что-нибудь новое. В 2024 году будет уместно экспериментировать и выбирать смелые образы с интересными юбками.

Vogue сообщает, что в частности этой весной в тренде металлические и замшевые юбки, цветочный принт и модели карго. Также остаются очень модными, кожаные юбки.

Флористический мотив

Так, цветочный принт будет на пике популярности и в этом году. Не бойтесь вводить его в свой гардероб. Можете начать с вещей с мелкими цветами. Обязательно комбинируйте цветочную юбку с базовыми вещами. Тогда точно не прогадаете.

Кожа

В общем, кожаные вещи уже держатся в топе трендов не первый сезон. Они уже становятся универсальной базой других образов. Поэтому кожаная юбка — это та вещь, которая вам понадобится в 2024 году для создания интересных луков. Сочетайте их с водолазками, гольфами и классическими джемперами.

Карго

Все мы помним, как несколько сезонов назад стали модными штаны-карго. Теперь дошел черед и до юбок. С ними можно составить интересные образы, но лучше выбирать нейтральные цвета – черный, серый, белый, коричневый. В этом году особенно стильной считается длина миди.

Клеточка

Возвращается тренд клетчатых юбок. Они становятся главным акцентом луков, потому что имеют четкий и яркий принт. Такие юбки лучше выбирать длины мини и совмещать с кофточками и блузами спокойных оттенков. Вы будете выглядеть очень модно.

Юбка-карандаш

Это именно тот вариант, который можете покупать без особых раздумий. Потому что юбка-карандаш – это та вещь, которая никогда не выходит из моды. Выбирайте черный или коричневый вариант, так будет проще всего комбинировать с другими вещами.

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие платья будут модными в сезоне весна-лето 2024 года. В первую очередь — платья белого цвета, сетки, минималистичные варианты и цветочный принт. Для тех, кто любит нежность и элегантность – это именно то.