Культовый аксессуар 2024 года: сумка-браслет, которая сделает ваш образ непревзойденным (фото)

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Сумка-браслет — еще один из самых модных трендовых аксессуаров 2024 года. Такую сумку модель Chloé носила на подиуме вместе с плащом и туфлями на танкетке и она стала воплощением мечты нового креативного директора Chloé Чемены Камали.

Клатч в форме круассана выгодно выделялся на фоне наряда с фестончатой обработкой, а благодаря большому золотому кольцу он еще и исполнял роль браслета, соседствуя с другими большими браслетами на руке девушки. Как отмечает журнал Vogue, шикарного предложения французского бренда может быть вполне достаточно, чтобы убедить вас купить сумку-браслет.

Модные сумки на 2024 год — фото

А если нет, то другая горячая дебютная коллекция сезона осень-зима 2024/2025 покажет вам, что этот гибрид клатча и драгоценного украшения – вещь серьезная! В первой коллекции нового креативного директора Alexander McQueen Шона Макгуайра в качестве сумок иногда использовали серебряную фурнитуру, состоявшую из достаточно больших колец, пряжек и браслетов.

Эти металлические детали придавали сумкам через плечо Модного дома крутой вид. Новые аксессуары уже имеют определенный культурный оттенок и заслуживают внимания модниц.

Balenciaga. Фото: Vogue

Givenchy. Фото: Vogue

Prada. Фото: Vogue

Chanel. Фото: Vogue

Gabriela Hearts. Фото: Vogue

Alexander McQueen. Фото: Vogue

Alaia. Фото: Vogue

Chloe. Фото: Vogue

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