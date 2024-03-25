Топ-7 идей, с чем носить джинсы карго этой весной: сделайте свой образ совершенным (фото)

Этот тренд будет активно встречаться на улицах модных столиц

Похоже, в этом сезоне в женских гардеробах преобладает мода 1990-х, "тихая роскошь" и увлечение минимализмом. Однако эксперты уличного стиля показывают, что джинсы карго с оттенком стиля Y2K, как и юбки из денима, остаются в тренде.

Интересно отметить, что streetstyle-звезды рекомендуют сочетать их с топами, свободными блузами или жакетами из легких тканей. Семь стильных идей представил журнал Vogue.

Как сочетать джинсы карго в этом сезоне

Коричневые джинсы карго + кроссовки на платформе

В это время года можно играть с яркими цветами или выбрать модные коричневые оттенки. Коричневые джинсы карго выглядят стильно с желтой блузой с V-образным вырезом и кроссовками на платформе.

В образ впишутся кроссовки от Lacoste, Chloé или Nike. Фото: Vogue

Светлые джинсы карго + яркие кроссовки

Джинсы с широкими карманами становятся еще более привлекательными в сочетании с красочными кроссовками. Подойдут кроссовки Nike баскетбольного стиля, модель Mexico 66 от Onitsuka Tiger и adidas Gazelle.

Красочные кроссовки - тренд 2024 года. Фото: Vogue

Мешковатые джинсы карго + кроссовки на трековой подошве

Мешковатые джинсы карго с эффектом выцветания являются ключевым элементом для создания образов с гранжевым оттенком. Их можно комбинировать с белыми кроссовками и кроптопом.

Дополните образ объемной рубашкой. Фото: Vogue

Синие джинсы карго + кроссовки Nike Air Force 1

Простота образа вовсе не означает, что он не продуман до мелочей. В этом сезоне важно придерживаться принципа "меньше – лучше".

Синие джинсы карго выглядят отлично с белыми кроссовками Nike на платформе. Фото: Vogue

Джинсы карго + трейловые кроссовки

В сезоне весна-лето 2024 года забудьте о военных сапогах или остроносых ботинках. Джинсы карго идеально сочетаются с трейловыми моделями кроссовок. Дополните образ белой майкой, рубашкой в полоску и джинсовой курткой.

Обратите внимание на кроссовки с цветными акцентами от Solomon. Фото: Vogue

Джинсы карго прямого кроя + кроссовки adidas Samba

Этой весной стоит обратить внимание на прямые джинсы с карманами и трендовые кроссовки adidas Samba. Ретро-стиль обуви является лучшим способом выглядеть стильно и естественно.

Образ подходит для офиса, неформальных встреч или шоппинга. Фото: Vogue

Джинсы карго + кроссовки New Balance 574

Неважно, это модель New Balance 574 в коллаборации с Miu Miu или классические кроссовки американского бренда. Их можно сочетать с мешковатыми джинсами карго и блузой с драпировкой и открытыми плечами.

Объект желаний этого сезона отлично впишется в ваш образ. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие противоречивые тренды этого сезона смогут примерить лишь самые смелые модницы. Узнайте, хватит ли у вас решительности.