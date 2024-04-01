Культовий аксесуар 2024 року: сумка-браслет, яка зробить ваш образ неперевершеним (фото)

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Сумка-браслет — ще один із наймодніших трендових аксесуарів 2024 року. Таку сумку модель Chloé носила на подіумі разом з плащем та туфлями на танкетці й вона стала втіленням мрії нового креативного директора Chloé Чемени Камалі.

Клатч у формі круасана вигідно виділявся на тлі наряду з фестончастою обробкою, а завдяки великому золотому кільцю він ще й виконував роль браслета, сусідуючи з іншими великими браслетами на руці дівчини. Як зазначає журнал Vogue, шикарної пропозиції французького бренду може бути достатньо, щоб переконати вас купити сумку-браслет.

Модні сумки на 2024 рік — фото

А якщо ні, то інша гаряча дебютна колекція сезону осінь-зима 2024/2025 покаже вам, що цей гібрид клатча та дорогоцінної прикраси – річ серйозна! У першій колекції нового креативного директора Alexander McQueen Шона Макгуайра в сумках іноді використовували срібну фурнітуру, що складалася з досить великих кілець, пряжок і браслетів.

Ці металеві деталі надавали сумкам через плече Модного дому крутий вигляд. Нові аксесуари вже мають певний культурний відтінок і заслуговують на увагу модниць.

Balenciaga. Фото: Vogue

Givenchy. Фото: Vogue

Prada. Фото: Vogue

Chanel. Фото: Vogue

Gabriela Hearts. Фото: Vogue

Alexander McQueen. Фото: Vogue

Alaia. Фото: Vogue

Chloe. Фото: Vogue

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