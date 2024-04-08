Мюли, лоферы и "мужской" шик: топ-3 модели туфель, которые должны быть у вас этой весной (фото)

Названы самые популярные модели туфель на весну 2024

Не стоит недооценивать обувь, как элемент стильного образа. Иногда туфли или ботинки могут подчеркнуть весь аутфит, а иногда наоборот все испортить. "Телеграф" уже рассказывал, с чем носить кожаные шорты этой весной, а сегодня делится, какие модели обуви будут на пике трендов в новом сезоне.

Как оказалось, сейчас в моде удобные лоферы, оригинальные мюли и туфли в "мужском" стиле, пишет focus.ua. Предлагаем рассмотреть эти модели поближе.

Топ-3 модели обуви на весну 2024

Лоферы

Удобные и практичные лоферы возвращают свою актуальность в новом модном сезоне. Эта модель туфель была популярна несколько лет назад, и теперь снова оказалась на пике трендов. Лоферы базовых оттенков прекрасно сочетаются, как в повседневном стиле, так и с более изысканными и вечерними луками. В новом сезоне лучше выбирать черные, белые и коричневые модели без лишнего декора.

Фото: Pinterest

Мюли

Еще одна модель удобной обуви на весну — мюли. Они снова входят в моду и стремительно набирают популярность среди модниц. Этой весной стоит обратить внимание на модели мюлей на небольшом каблуке, они будут особенно актуальны. Такая обувь подходит для теплой погоды весной. Они прекрасно подходят, как для офисного стиля, так и для кэжуала.

Фото: Pinterest

Мужской шик

Если "нежные и женственные" балетки вам не по душе, смело выбирайте этой весной "мужские" туфли. Модели в сдержанном черном стиле быстро покоряют модный мир и сердца модниц. Оксфорды, дерби, броги и другие традиционно мужские модели на массивной подошве все чаще встречаются в женском варианте и пользуются популярностью среди модниц.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.