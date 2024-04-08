Мюлі, лофери та "чоловічий" шик: топ-3 моделі туфель, які мають бути у вас цієї весни (фото)

Названі найпопулярніші моделі туфель на весну 2024 року

Не варто недооцінювати взуття як елемент стильного образу. Іноді черевики або туфлі можуть підкреслити весь аутфіт, а іноді навпаки все зіпсувати. "Телеграф" вже розповідав, із чим носити шкіряні шорти цієї весни, а сьогодні ділиться, які моделі взуття будуть на піку трендів у новому сезоні.

Як виявилося, зараз у моді зручні лофери, оригінальні мюлі та туфлі у "чоловічому" стилі, пише focus.ua. Пропонуємо розглянути ці моделі ближче.

Топ-3 моделі взуття на весну 2024

Лофери

Зручні та практичні лофери повертають свою актуальність у новому модному сезоні. Ця модель черевиків була популярна кілька років тому, і тепер знову опинилася на піку трендів. Лофери базових відтінків чудово поєднуються, як у повсякденному стилі, так і з більш вишуканими та вечірніми луками. У новому сезоні краще обирати чорні, білі та коричневі моделі без зайвого декору.

Фото: Pinterest

Мюлі

Ще одна модель зручного взуття на весну – мюлі. Вони знову входять у моду і стрімко набирають популярності серед модниць. Цієї весни варто звернути увагу на моделі мюлей на невеликому підборі, вони будуть особливо актуальні. Таке взуття підходить для теплої погоди навесні. Вони також чудово підходять як для офісного стилю, так і для кежуалу.

Фото: Pinterest

Чоловічий шик

Якщо "ніжні та жіночні" балетки вам не до душі, сміливо обирайте цієї весни "чоловічі" туфлі. Моделі у стриманому чорному стилі швидко підкорюють модний світ та серця модниць. Оксфорди, дербі, броги та інші традиційно чоловічі моделі на масивній підошві все частіше зустрічаються в жіночому варіанті та користуються популярністю серед модниць.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.