Бахрома – главный тренд сезона: как ее носить

Бахрома относится к главным трендам весны

В этом сезоне модные дизайнеры радуют нас интересными трендами. Их нетрудно адаптировать, главное – знать некоторые нюансы. Среди таких – весной 2023 года является бахрома. Кстати, раньше мы рассказывали, какие платья актуальны в этом сезоне.

Бахрома актуальна уже не первый сезон. Модницам так понравилась эта деталь, что дизайнеры решили оставить ее в трендах, пишет ELLE. Одежда с бахромой выглядит текстурно и небанально. Соответственно, лук становится игривым и ярким.

В этом сезоне бахрому адаптировали абсолютно на разные вещи: платья, юбки, пальто, кожаные куртки и силуэтные жакеты. Кстати, если не готовы носить вещи с такой броской деталью, то можете попробовать аксессуары с бахромой. Например, речь идет о сумках: маленькая торочка только сделает ее более интересной.

Примечательно, что бахрому использовали очень по-разному – как нити, веревки, ленты ткани. Обычно этот элемент размещали в конце платьев, юбок или рукавов блузок. Это выглядит очень трендово и стильно, поэтому обязательно попробуйте. Предлагаем несколько удачных вариантов.

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