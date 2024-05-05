Вʼєтнамки - головний тренд літа 2024: до якого одягу це взуття підійде ідеально

Таку пару взуття однозначно захочеться придбати

Кожного сезону модні дизайнери виділяють головні тренди в одязі та взутті. Так, актуальним навесні 2024 року вважаються лофери — зручне взуття з екошкіри. Мода на зручність та практичність міцно вкорінюється, й пошириться також на літо.

Поширеною є думка, що вʼєтнамки носять лише на пляж, пише ELLE. Це взуття є універсальним, якщо його правильно стилізувати. Тому його можна обирати не тільки на відпочинок, а й на прогулянки містом і навіть у офіс.

Зокрема, дизайнери зробили акцент на класичних чорних моделях в'єтнамок на плоскій підошві. Є цікаві варіанти з переплетеними ремінцями, декорованими мотузками та камінцями.

В'єтнамки доречно носити з легким одягом, який носять на пляж, як-от, купальники, накидки, плетені сукні, футболки, майки, шорти.

Однак, це ще не все. Цього сезону моделі продемонстрували поєднання в'єтнамок із брючними костюмами, елегантними спідницями та навіть спортивними речами.

Тож можете сміливо купувати в'єтнамки на літо і не хвилюватись. Бо ви точно знайдете, з чим їх вдало поєднати і будете максимально в тренді.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про модне взуття 2024 року — kitten heels. Це туфлі на низьких підборах, які виглядають дуже елегантно та стильно.