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Вʼєтнамки - головний тренд літа 2024: до якого одягу це взуття підійде ідеально

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Стильне взуття на літо 2024 року
Стильне взуття на літо 2024 року. Фото Pinterest

Таку пару взуття однозначно захочеться придбати

Кожного сезону модні дизайнери виділяють головні тренди в одязі та взутті. Так, актуальним навесні 2024 року вважаються лофери — зручне взуття з екошкіри. Мода на зручність та практичність міцно вкорінюється, й пошириться також на літо.

Поширеною є думка, що вʼєтнамки носять лише на пляж, пише ELLE. Це взуття є універсальним, якщо його правильно стилізувати. Тому його можна обирати не тільки на відпочинок, а й на прогулянки містом і навіть у офіс.

Зокрема, дизайнери зробили акцент на класичних чорних моделях в'єтнамок на плоскій підошві. Є цікаві варіанти з переплетеними ремінцями, декорованими мотузками та камінцями.

Чорні вʼєтнамки на низькій підошві
Шнуровані вʼєтнамки
Вʼєтнамки з мотузками

В'єтнамки доречно носити з легким одягом, який носять на пляж, як-от, купальники, накидки, плетені сукні, футболки, майки, шорти.

Вʼєтнамки з сукнею
Вʼєтнамки з шортами
Вʼєтнамки з топом і спідницею

Однак, це ще не все. Цього сезону моделі продемонстрували поєднання в'єтнамок із брючними костюмами, елегантними спідницями та навіть спортивними речами.

Вʼєтнамки з брючним костюмом
Вʼєтнамки з шкіряною спідницею

Тож можете сміливо купувати в'єтнамки на літо і не хвилюватись. Бо ви точно знайдете, з чим їх вдало поєднати і будете максимально в тренді.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про модне взуття 2024 року — kitten heels. Це туфлі на низьких підборах, які виглядають дуже елегантно та стильно.

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#Стиль #Тренд #В'єтнамки #Взуття