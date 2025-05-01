Без пластики и дорогой косметики: как выглядеть моложе после 50 лет

Не обязательно ложиться под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе

Женщины из Украины за 50 лет – это не просто взрослые женщины. Они – это олицетворение стиля, опыта и женственности. Они пережили "строгие" 90-ые, воспитали детей, часто финансово содержат семью, работают и при этом выглядят роскошно. Однако это не так просто: постоянный стресс на фоне войны, переутомление из-за работы и забота о других забирают много энергии.

Пожалуй, каждая женщина хочет выглядеть моложе своего возраста без хирургического вмешательства и без вреда здоровью. "Телеграф" с помощью ИИ решил выяснить, как женщинам 50+ выглядеть на годы моложе.

Уход за кожей

Это должно быть вашим основным правилом. Воспринимайте это не как нечто роскошное, а как инвестицию в ваш внешний вид. Обязательно очищайте кожу утром и вечером, увлажняйте ее и перед выходом на улицу используйте солнцезащитные кремы SPF 50. Они предотвращают появление пигментации. Для того чтобы кожа имела естественное сияние, наносите маски 1-2 раза в неделю.

Фото: freepik

Макияж

Если вы используете декоративную косметику, выбирайте легкие тональные основы вместо плотных. Так ваша кожа будет выглядеть более естественно и свежо. Пользуйтесь кремовыми румянами тёплых оттенков. Также следует использовать нежные оттенки теней – они визуально открывают глаза, а темные – подчеркивают все морщинки и недостатки.

Фигура

Для того чтобы держать тело в тонусе, попробуйте заняться йогой, пилатесом или просто растяжками из YouTube. При ходьбе держите спину прямо, расправляйте плечи. Для держания себя в форме попробуйте здорово питаться. Употребляйте меньше сахара, больше овощей и фруктов.

Фото: freepik

Одежда

Выбирайте вещи светлых оттенков, которые подчеркивают фигуру. Темная одежда, не имеющая формы, придает возрасту. Также следует одевать современные вещи из легких тканей. Не забывайте об аксессуарах. Солнцезащитные очки, шарфы, браслеты, серьги придадут вашим образам легкость и элегантность.

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