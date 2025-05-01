Без пластики і дорогої косметики: як виглядати молодше після 50 років

Не обов'язково лягати під ніж хірурга, щоб мати молодший вигляд

Жінки з України за 50 років — це не просто дорослі жінки. Вони — це уособлення стилю, досвіду і жіночності. Вони пережили "суворі" 90-ті, виховали дітей, часто фінансово утримують сім’ю, працюють і при цьому мають розкішний вигляд. Однак це не так просто: постійний стрес на фоні війни, перевтома через роботу і турбота про інших забирають багато енергії.

Мабуть, кожна жінка хоче виглядати молодшою за свій вік без хірургічного втручання та без шкоди здоров’ю. "Телеграф" за допомогою ШІ вирішив з’ясувати, як жінкам 50+ виглядати на роки молодше.

Догляд за шкірою

Це повинно бути вашим головним правилом. Сприймайте це не як щось розкішне, а як інвестицію у всій зовнішній вигляд. Обов’язково очищуйте шкіру вранці та ввечері, зволожуйте її і перед виходом на вулицю використовуйте сонцезахисні креми SPF 50. Вони запобігають появі пігментації. Для того, щоб шкіра мала природне сяйво, наносьте маски 1-2 рази на тиждень.

Фото: freepik

Макіяж

Якщо використовуєте декоративну косметику, обирайте легкі тональні основи замість щільних. Так ваша шкіра буде виглядати природніше та свіжіше. Користуйтеся кремовими рум’янами теплих відтінків. Також варто використовувати ніжні відтінки тіней — вони візуально відкривають очі, а темні — підкреслюють усі зморшки та недоліки.

Фігура

Для того, щоб тримати тіло в тонусі, спробуйте зайнятися йогою, пілатесом або просто розтяжками з YouTube. При ходьбі тримайте спину прямо, розправляйте плечі. Для тримання себе у формі спробуйте здорово харчуватися. Вживайте менше цукру, більше овочів та фруктів.

Фото: freepik

Одяг

Обирайте речі світлих відтінків, які підкреслюють фігуру. Темний одяг, який не має форми, додає віку. Також варто вдягати сучасні речі з легких тканин. Не забувайте про аксесуари. Сонцезахисні окуляри, шарфи, браслети, сережки додадуть вашим образам легкості та елегантності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як разом з ШІ легко підібрати модні луки під фігуру, настрій і погоду. Вас врятує відомий асистент — ChatGPT.