У Литві знайшли таємничу свинцеву табличку XIII-XIV століть із дивним гравіюванням

Її розмір у довжину 19 сантиметрів, ширину — 4 сантиметри, а у товщину - майже півсантиметра

У столиці Литві Вільнюсі археологи відшукали незвичайний експонат. Ним виявилася свинцева табличка XIII-XIV століть, на якій присутній досить загадговий напис.

Що відомо про цю свинцеву табличку

Як повідомляє Arkeonews, очікувалося знайти якийсь скарб або просту сокиру, проте результат виявився трошки інакшим. Ця табличка у довжину сягає 19 сантиметрів, ширину — 4 сантиметри, а у товщину — майже півсантиметра. Вона прибита до дерев'яної основи, а її головною особливістю є те, що на ній присутнє дивне гравіювання.

Сама табличка виставлена у Музеї палацу великих князів у Вільнюсі. Цікаво, що напис на табличці, яка зацікавила не лише литовців, а й іноземних дослідників, не можуть розшифрувати вже близько 20 років.

Стародавня свинцева табличка, знайдена в Вільнюсі

Щодо загадкового напису, то за словами керівник Відділу археології та архітектури Музею палацу великих князів литовських у Вільнюсі Гінтавтаса Стрішки, з боків таблички початок і кінець були позначені хрестиками, ніби вони позначали початок і кінець тексту. Він зазначив, що за допомогою лінгвістів частину цього тексту можна перекласти як "Algirdas Basileus" – тобто "Король Альгердас".

Тож, свинцева табличка могла стосуватися великого князя Альгерда, який правив Литвою від 1345 до 1377 роки. Утім, Стрішка додав, що після дослідження на зворотному боці таблички теж є напис. Археолог каже, що багато слів схожі на імена і написані декількома мовами. Швидше за все, цей напис створила не одна людина.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що археологи знайшли найстаріше ціле яйце від часів Римської імперії. Цьому яйцю близько 1700 років і в нього в середині ще навіть плескається рідина.