Одна из самых маленьких рыб в мире издает шум, соизмеримый с реактивным самолетом: как это возможно

Хотя ее размер составляет всего 12 миллиметров

Одна из самых маленьких рыб в мире Danionella cerebrum может похвастаться выдачей уровня шума аналогичного тому, который можно услышать, когда взлетает реактивный самолет. Так, этот вид рыб способен издавать звук громкостью более 140 децибел.

Что это за рыба и как она делает такой звук

Как сообщает NewScientist, Danionella cerebrum — вид рыб, обитающий в небольших ручьях вдоль горного хребта Баго Йома в Мьянме. У него самый маленький мозг среди всех позвоночных в мире.

Отмечается, что эта рыба изучается в целях нейробиологии, потому что она такая маленькая и прозрачная. Впрочем, когда проходишь мимо их аквариума, можно услышать чувствительные пульсирующие звуки. Чтобы понять, как такие крошечные рыбки издают эти звуки, исследователями были собраны группы из трех или четырех рыб в небольшой аквариум и сняты на высокоскоростную видеозапись.

Выяснилось, что когда рыба издает звук, ребро, расположенное рядом с ее плавательным пузырем (органом, помогающим контролировать ее плавучесть), притягивается специальной мышцей к куску хряща с небольшим углублением. При этом сокращении возникает напряжение. Когда она очень быстро высвобождается, ребро ударяется о плавательный пузырь, что приводит к барабанному звуку.

В результате анализа стало известно, что эта специальная мышца более устойчива к усталости по сравнению с другими мышцами рыб. Как следствие, это позволяет им производить множество ударов в быстрой последовательности.

Относительно того, почему эти рыбы издают такой громкий звук, то более вероятным вариантом называют то, что они живут в мутных водах и им нужно как-то друг друга искать в условиях плохой видимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили странную рептилию в возрасте 240 млн лет. Ее длина достигает 5 метров, а сам экземпляр сохранился в целостном состоянии.