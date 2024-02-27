Одна з найменших риб у світі видає шум, сумірний з реактивним літаком: як це можливо

Хоча її розмір становить усього 12 міліметрів

Одна з найменших риб у світі Danionella cerebrum може похизуватися видаванням рівня шуму аналогічний тому, який можна почути, коли злітає реактивний літак. Так, цей вид риб здатен видавати звук гучністю понад 140 децибелів.

Що це за риба та як вона робить такий звук

Як повідомляє NewScientist, Danionella cerebrum — є видом риб, який мешкає у невеликих струмках уздовж гірського хребта Баго Йома в М’янмі. У нього найменший мозок серед усіх хребетних у світі.

Зазначається, що ця риба вивчається з метою нейробіології, тому що вона така маленька і прозора. Утім, коли проходиш повз їхнього акваріуму, то можна почути чутні пульсуючі звуки. Аби зрозуміти, як такі крихітні рибки видають ці звуки, дослідниками було зібрано групи з трьох чи чотирьох риб у невеликий акваріум та знято їх на високошвидкісний відеозапис.

З'ясувалося, що коли риба видає звук, ребро, розташоване поруч із її плавальним міхуром (органом, який допомагає контролювати її плавучість), притягується спеціальним м’язом до шматка хряща з невеликим заглибленням. Під час цього скорочення виникає напруга. Коли вона дуже швидко вивільняється, ребро вдаряється об плавальний міхур, що призводить до барабанного звуку.

Унаслідок аналізу стало відомо, що цей спеціальний м'яз є більш стійким до втоми порівняно з іншими м’язами риб. Як наслідок, це дозволяє їм робити безліч ударів швидкої послідовності.

Щодо того, чому ці риби видають такий гучний звук, то тут наймовірнішим варіантом називають те, що вони живуть у каламутних водах і їм потрібно якось один одного шукати в умовах поганої видимості.

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