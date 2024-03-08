Звездный марафон 9 и 10 марта: можно увидеть 110 космических объектов в одну ночь

Для астрономических наблюдений понадобится телескоп

В ночь с 9 на 10 марта можно окунуться в мир далекого космоса и приобщиться к сообществу астрономов мира, охотящихся за объектами Мессье. За одну ночь можно увидеть сразу 110 объектов из космоса — галактик, туманностей, звездных скоплений.

Space Tourism Guide называет ночь на 10 марта лучшей для наблюдений, ведь в это время из-за фазы Луны небо будет максимально темным. Попытка астрономов увидеть все 110 космических сущностей называется марафон Мессье.

Что такое объекты Мессье

Объекты Мессье – это набор из 110 астрономических объектов, каталогизированных французским астрономом Шарлем Мессье. Этот астроном интересовался поиском комет, поэтому он составил список других космических объектов, которые помешали его охоте на них. Эти объекты дальнего неба можно легко наблюдать из Северного полушария Земли.

Что нужно для марафона Мессье

Большинство объектов далекого космоса Мессье невозможно увидеть невооруженным глазом, так что вам придется иметь бинокль или телескоп, чтобы увидеть все объекты. Чем мощнее телескоп, тем лучше.

Темнота имеет решающее значение для успеха марафона Мессье: вам нужно найти место с меньшим освещением, световое загрязнение больших городов помешает просмотру. Проходить марафон Мессье стоит по списку или приобщившись к местной группе астрономов. Первой в нем своеобразная спиральная галактика Мессье 77 в созвездии Кита. Если вам не удается быть на улице, можно увидеть объекты на видео.

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