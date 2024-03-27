Солнце продолжает играть: почему на Земле бурлит магнитная буря и когда она завершится

Светило еще не завершило свое дело

Затяжная магнитная буря продолжает свое влияние на Землю, хотя ее мощность снизилась до минимального уровня. Астросиноптики говорят, что 26 и 27 марта она стала следствием солнечного пятна AR3615.

По данным сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передают ученые из ресурса исследования космической погоды Spaceweather, хотя в последние 48 часов было преимущественно тихо, но солнечное пятно AR3615 представляет постоянную угрозу для сильных солнечных вспышек. Гигантская активная область имеет нестабильное магнитное поле дельта-класса, содержащее потенциальную энергию для значительных извержений.

Синоптики NOAA говорят, что 27 марта вероятность вспышек класса М составляет 75%, а вспышек X – 25%.

Магнитные бури на Земле в течение 27-31 марта

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури до конца этого месяца.

В настоящее время, 27 марта, держится магнитная буря 5 баллов, которая уже 28 марта снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 31 марта, по словам ученых, не прогнозируется каких-либо колебаний.

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