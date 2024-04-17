Прогноз оправдался: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

На светиле произошел взрыв

Солнечное пятно AR3639 взорвалось и в космос попал выброс корональной массы (СМЕ), который может спровоцировать магнитную бурю 5 баллов уже в четверг.

Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ вылетел из Солнца 15 апреля в результате солнечной вспышки класса M. Спровоцировать геомагнитный шторм на нашей планете он сможет 18 апреля, в четверг.

Кроме магнитных бурь, по словам астросиноптиков, СМЕ приведет к еще полярному сиянию в высоких широтах.

Магнитные бури на Земле в течение 15-21 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 17 апреля держится магнитная буря, которая не будет превышать силу 6 баллов, а на следующий день ее сила уменьшится до 5 баллов мощности.

Уже 19-21 апреля прогнозируется минимальная солнечная активность, которая будет колебаться в пределах 2-3 баллов "зеленого" уровня.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что погода в Украине резко испортится. Синоптики дали прогноз, где ожидать непогоду.