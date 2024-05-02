Еще могут быть "красные" дни: когда завершится магнитная буря на Земле

На светиле происходят вспышки

На Земле продолжается магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце от пятна AR3654. Однако новое извержение из светила, которое 4 мая приведет к геомагнитным штормам, было вызвано вблизи этого пятна.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, яркий выброс корональной массы (СМЕ) может прилететь на Землю 4 мая. Хотя вспышка была относительно слабой, но она продолжалась довольно долго и подняла большую массу из атмосферы Солнца.

Они добавляют, что геомагнитные бури возможны тогда, когда одна из этих СМЕ достигнет Земли.

Магнитные бури на Земле в течение 2-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 2 мая держится высокая магнитная буря, не превышающая силу 6 баллов. Уже с 3 по 4 мая землянам следует готовиться к среднему шторму 4 балла.

В последний день недели прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда готовиться к следующим магнитным бурям в течение этого месяца.