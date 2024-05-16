И опять "зеленые человечки": почему истории о встречах с инопланетянами скучные

Хоть пик популярности "пришельцев" выпал на 70-е, но даже сейчас эта тема не теряет актуальности

Не так давно в Конгрессе Мексики уфолог Хайме Мауссан показал "тела двух пришельцев", а сообщения об этом растянули многие мировые СМИ. Как и ожидалось, позже эксперты установили, что это были куклы, для создания которых были использованы кости и другие материалы животного происхождения, чтобы имитировать их "биологическое происхождение".

Не прошло и полгода, как сеть вновь взволновало сообщение о том, что представители высокоразвитой технологической расы ищут "закладки" на чьем-то заднем дворике где-то на окраине, кто бы мог подумать, американского мегаполиса.

Сообщение сопровождалось видеозаписью, признанной всемирно неизвестными "экспертами" абсолютно подлинной. Сам же ее создатель недвусмысленно намекнул, что видео пришельца было создано в программе Blender, которая используется в разработке компьютерных игр.

Казалось бы в эпоху повсеместного использования 3D-графики и рассвета генерирующих видео моделей искусственного интеллекта сложно кого-то удивить средненьким CGI, но подобные видео раз за разом продолжают всплывать в сети и привлекать к себе внимание кричащими подписями в стиле "ученые скрывают".

Обсуждение одного из таковых привело к дискуссии среди редакции "Телеграфа" и в конечном итоге вылилось в написание этой статьи.

Ну почему опять гуманоиды?

Для начала попробуйте не задумываясь представить любое животное, которые вы видели на нашей родной планете. Есть?

Наверняка вы представили собаку, кота, морскую свинку или любое другое млекопитающее, может быть птицу или даже ящерицу. И это естественно, поскольку эти группы животных заняли на нашей планете большую часть доступных экологических ниш.

Однако у всех их есть единая общая черта — все они хордовые тетраподы, то есть имеют внутренний скелет и четыре конечности. Это объясняется тем, что их история начинается с тиктаалика — рыбы которой захотелось выползти на сушу 375 миллионов лет назад. Для перемещения на суше эти животные использовали два передних плавника и два задних, которые и стали основой для паттерна в строении животных, встречаемого повсеместно в истории нашей планеты — две передние конечности и две задние.

Тиктаалик. Это он виноват в том, что вам приходится сейчас ходить на работу

А все членистоногие (пауки, насекомые, многоножки) не происходят от тиктаалика, что вылилось в то, что их строение как внутреннее, так и внешнее кардинально отличается от тетраподного.

Любопытный момент, некоторые виды акантодов — древних вымерших акулоподобных рыб — могли иметь больше, чем четыре нижних плавника. Если на секундочку представить, что в альтернативной истории именно они выползли на сушу, то вся дальнейшая жизнь на нашей планете могла бы иметь весьма причудливые формы.

Акантоды (Фото: Википедия)

Не исключено, что среди неисчислимых миллиардов звезд и экзопланет в нашей вселенной есть хотя бы еще одна, на которой могла зародиться жизнь и развиться к достаточному уровню, чтобы осуществить межзвездные перелеты. Однако нет никакой причины, по которой существа из далекого космоса, развивавшиеся в совершенно других условиях и с совершенно другой историей, должны быть похожими на нас.

Парейдолия

В течение длительного времени наша цивилизация развивалась с убеждением в том, что "человек — венец творения божьего", а потому неудивительно, что даже в научных работах прошлого можно часто встретить откровенно антропоцентрические подходы к описанию развития жизни на нашей планете и, как следствие, того, как она могла бы развиваться на других планетах.

В конечном итоге это привело к появлению идей о том, что высокоразвитая инопланетная цивилизация непременно тоже должна быть похожа на людей. Да и скорее всего каждому фанату космоса хотелось бы верить в то, что на далеких планетах нас не поджидают какие-нибудь лавкрафтовские ужасы.

К тому же в силу также вступает парейдолия — зрительная иллюзия, возникающая, когда наш мозг пытается распознать знакомые очертания в незнакомых объектах. Это случается, когда вы видите образ живого существа в случайном куске камня на Марсе или лицо на Луне.

Поскольку люди существа социальные, то посредством парейдолии мы чаще всего видим в случайных предметах что угодно, связанное с людьми — части тела, лица, фигуры гуманоидов и т.д. Это же и объясняет то, почему сообщения о "пришельцах на заднем дворике" зачастую звучат как "там было что-то похожее на человека".

И это даже если не затрагивать тему популярного образа пришельцев в кинематографе.

Конвергенция

Учитывая все вышенаписанное, можно утверждать, что если в космосе и есть жизнь, то она в лучшем случае так же похожа на людей, как люди похожи на дерево. А в худшем и вовсе не будет напоминать ничего, что мы могли бы встретить на нашей планете.

Впрочем, на Земле есть процесс, в ходе которого одни формы жизни становятся очень похожими на другие — конвергенция. Он приводит к тому, что существа разного происхождения, которые занимают одинаковые экологические ниши со временем приобретают схожие эволюционные приспособления к своей среде обитания. Конвергенция, к примеру, объясняет, почему дельфины больше внешне похожи на рыб, чем на хрюшек.

Поэтому можно предположить, что что-то в гипотетических инопланетных формах жизни может напоминать наши земные. Однако даже у нас на планете проживает огромное количество живых существ, которые могут поразить своими причудливыми формами — от плавающего свиного зада и до грациозной перьевой звезды, напоминающей личинку чужого, или моллюсков, научившихся видеть панцирем. Развитие темы того, как могли бы выглядеть далекие потомки подобных созданий, которые стали доминирующей формой жизни на чуждой планете, дают нам бесконечное количество вариантов для спекуляций на теме внешнего вида инопланетян.

Вместо итога

Эта публикация не является попыткой доказать, что на бескрайних космических просторах нет никакой жизни. Также она не является попыткой доказать свидетелям вторжения из Нибиру, что автор не является рептилоидом, пытающимся отвести от себя подозрения.

Просто хватит уже клепать в Blender "зеленых человечков" и выдавать это за сенсацию. Скучно.