Большое открытие: во время раскопок в Ивано-Франковской области нашли уникальную глыбу XII века (фото)

На место раскопок раньше была автостоянка

В Ивано-Франковской области, на территории заповедника "Древний Галич", был начат уже третий сезон раскопок въездной башни Галицкого замка. На этот раз удалось найти части двух трубок XVII века и глыбу с крестами XII века.

Более ценна вторая находка. Об этом пишет Общественное.

Ученый Института украиноведения имени Крипьякевича НАН Украины Юрий Лукомский подчеркнул, что алебастровая глыба XII века является очень ценной находкой, которую нужно подробно изучать. Исследователь предполагает, что этот блок повторно использовали из Успенского собора в Крилосе во время строительства башни. В прошлом году глыбу с похожими изображениями нашли в кладке окна. На ней было 10 крестов.

По словам ученого, есть вероятность, что во время предстоящих раскопок смогут найти еще камни из Успенского собора с разными изображениями. Более того, даже с изображением самого храма.

"Очень хотели бы найти еще какие-то блоки. Возможно, на них будет схематически изображен Успенский собор. Тогда мы будем иметь его реконструкцию. Собор очень тяжело реконструировать, потому что он полностью разобран. У нас есть элементы, но их можно по-разному складывать. Надеемся, что в нижних частях этого сооружения будет много блоков из Успенского собора и там будут какие-то очень сенсационные изображения", — отметил ученый Юрий Лукомский

Что было раньше на месте раскопок

По словам генерального директора заповедника Владимира Олейника, фрагмент въездной башни Галицкого замка работники заповедника обнаружили в 2022 году. На месте раскопок раньше была автостоянка.

"Здесь была площадка в советские времена, и я так понимаю, при прежних властях так же. И люди здесь просто сидели, и ели мороженое. А мы все же наткнулись на одну стену башни, продолжили раскопки и сейчас имеем такое большое открытие", — сказал Владимир Олейник.

Юрий Лукомский

Юрий Лукомский

В ходе раскопок нашли ворота и калитку, через которые посетители попадали на территорию замка. Юрий Лукомский объясняет, что это была точка идентификации этого объекта.

"Это был въезд и возле него калитка — более узкий вход, которым постоянно пользовались. А воротами пользовались, когда привозили провиант, когда заезжали телеги, король. Врата открывались время от времени, и за то открытие надо было, я думаю, платить. Открытие ворот в 2022 году дали толчок, чтобы пересмотреть замок во всех письменных упоминаниях", — сказал исследователь.

В крепостях есть интересные находки

Исследователи рассказывают, что в 2024 году археологическая экспедиция национального заповедника "Древний Галич" попала в один из склепов въездной башни Галицкого замка. Таких подвалов, которые расположены на двух этажах, в башне шесть. По словам Юрия Лукомского, кроме документов, оружия и боеприпасов, в этих подземельях хранили и деньги.

"Эти подземелья были тогда банком. Здесь держали имения тех галицких мещан и даже "олигархов внешних", которые сюда привозили и держали здесь в сундуках свое добро. Мы не надеемся, что найдем здесь это добро, потому что когда при Австрии консервировали этот объект, очевидно, что все это забрали. Единственное, что в таких крепостях еще могут быть такие тайники, которые при Австрии не могли быть открыты", — сказал ученый.

В этом году, по словам заведующего отделением археологии заповедника Тараса Ткачука, исследователям удалось найти возможные подходы к еще одному склепу башни.

Из-за того, что главный вход в один из склепов заблокирован глыбой весом более 10 тонн, участники экспедиции попадали в него через окно. В настоящее время ученые решают, что с ней делать. Как сказал ученый Юрий Лукомский, сначала ее хотели разбить. Но когда начали ее исследовать, поняли, что это часть одной из разрушенных стен башни.

"Эти глыбы здесь не просто так. Их специально затащили за Австрию, чтобы никто не лазил в подземелье. Когда мы попали впервые в склеп, увидели, что кто-то на рубеже XVIII-XIX века что-то искал, долбил стены. И тогда власть засыпала это. Разбивать такую красоту отбойными молотками рука не поднимается. Более того, возле этой глыбы есть еще одна с отверстиями и следами", — подытожил Юрий Лукомский.

Он также сказал, что территория Галицкого замка очень перспективна для раскопок и исследований. По его словам, здесь можно найти и фортификационные сооружения XVII века, и времен княжеских времен, а также узнать о быте людей раннего железного века.

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