Зрелище раз в десятилетие: "голубая суперлуна" взойдет на небе в ближайшие дни

Редкое явление можно будет увидеть в следующий раз лишь в 2037 году

В ближайшие дни люди смогут увидеть относительно редкое астрономическое явление под названием "голубая суперлуна". Считается, что это будет самое яркое полнолуние 2024 года.

Об этом пишет Livescience. Отмечается, что максимальной полноты она достигнет 19 августа в 22:25 (по Киеву).

"Голубая луна" это название второго полнолуния, которое происходит второй раз за месяц. Такие явления весьма редки и встречаются в среднем раз в два-три года. Например, последние "голубые луны" были в октябре 2020 и августе 2021 года, но следующая произойдет лишь мае 2027 года.

Суперлуние в свою очередь случается, когда Луна в период полнолуния находится на минимальном расстоянии к нашей планете, что делает ее более заметной и более яркой для наблюдателей с Земли. Подобные явления происходят несколько раз в году и не являются большой редкостью.

Однако 19 августа люди смогут увидеть комбинацию "голубой луны" и суперлуния в один день. Такое совпадение встречается нечасто и в среднем происходит раз в 10-20 лет, хотя и не привязано к конкретным датам или небесным циклам.

К примеру в прошлый раз она появлялась на небе в конце августа 2023 года, однако в следующий раз мы сможем ее увидеть лишь в 2037 году, то есть через 13 лет.

Чтобы лучше рассмотреть это явление, желательно выбрать место с минимальным световым загрязнением и с хорошим обзором восточного горизонта — холм, побережье или равнина без лишних препятствий. Лучше всего ее будет видно сразу после восхода, если вам не помешают облака.

Напомним, в последний раз полная Луна украсила ночное небо 21 июля, а жители многих украинских городов могли насладиться очень ярким зрелищем.