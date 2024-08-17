Видовище раз на десятиліття: "блакитний супермісяць" зійде на небі найближчими днями

Рідкісне явище можна буде побачити наступного разу лише у 2037 році

Найближчими днями люди зможуть побачити відносно рідкісне астрономічне явище під назвою "блакитний супермісяць". Вважається, що це буде найяскравіший повний місяць 2024 року.

Про це пише Livescience. Зазначається, що максимальної повноти він досягне 19 серпня о 22:25 за Києвом.

Повний Місяць називається блакитним, якщо він відбувається вдруге за місяць. Такі явища дуже рідкісні та зустрічаються в середньому раз на два-три роки. Наприклад, останні "блакитні місяці" були у жовтні 2020 та серпні 2021 року, але наступний відбудеться лише у травні 2027 року.

Супермісяць своєю чергою трапляється, коли Місяць у період повного місяця знаходиться на мінімальній відстані до нашої планети, що робить його більш помітним і яскравішим для спостерігачів із Землі. Подібні явища відбуваються кілька разів на рік і не є великою рідкістю.

Однак 19 серпня люди зможуть побачити комбінацію "блакитного місяця" та супермісяця в один день. Такий збіг зустрічається нечасто і в середньому відбувається раз на 10-20 років, хоч і не прив’язаний до конкретних дат або небесних циклів.

Наприклад минулого разу він з’являвся на небі наприкінці серпня 2023 року, проте наступного разу ми зможемо його побачити лише 2037 року, тобто через 13 років.

Щоб краще розглянути це явище, бажано вибрати місце з мінімальним світловим забрудненням та з гарним оглядом східного горизонту – пагорб, узбережжя чи рівнина без зайвих перешкод. Найкраще його буде видно відразу після сходу, якщо вам не завадять хмари.

Нагадаємо, востаннє повний Місяць прикрасив нічне небо 21 липня, а мешканці багатьох українських міст могли насолодитись дуже яскравим видовищем.