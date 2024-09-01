Осенние дожди не спасут? Какую погоду обещают синоптики на первый учебный день

Некоторые регионы ожидает жара

В Украине на первый день учебного года, 2 сентября, синоптики прогнозируют жаркую погоду до +33 °С днем. Однако в некоторых регионах прольются дожди.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, над Украиной сейчас царит антициклон, именно поэтому начало осени по-летнему теплое.

"Антициклон организует сухую солнечную погоду, только в южной части Украины и местами на Днепропетровщине возможны грозовые дожди", — говорится в сообщении.

На востоке страны ожидаются днем колебания температуры от +29 до +33°С, ночью до +22°С. Однако от жаркой погоды не спасет даже гроза, которая в восточных областях начнется утром.

Западные области Украины ожидает более холодная погода до +30°С и +17°С ночью. Осадков синоптики в этих регионах не обещают.

На севере страны дождей и прохлады днем 2 сентября ожидать не следует. Так, отметка термометра будет колебаться от +31 до +19°С.

Южные регионы ожидают ливень и гроза с температурой днем до +30°С, а ночью до +20°С.

Центральные области Украины тоже накроет летняя жара с +32°С. Осадков на 2 сентября в этих регионах синоптики не прогнозируют.

Диденко отметила, что в Киеве 2 сентября ожидается светлый солнечный день с максимальной температурой до +30 градусов.

Напомним, что первую осенью прохладу синоптики прогнозируют уже на 3 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине существенно похолодает и задержится ли летняя жара надолго.