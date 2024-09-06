Прозрачная кожа – больше не фантастика. Ученые оттестировали на мышах специальный раствор (фото)

Вещество, использованное в растворе, имеется в чипсах и конфетах

Прорывы происходят не только в медицинских экспериментах. Исследователи из США сделали кожу на черепах и брюхах живых мышей прозрачной, применив к этим участкам смесь воды и обыкновенного желтого пищевого красителя под названием тартразин.

Работу опубликовали в Science. Ведущим автором является доктор Зихао Оу. Процесс прозрачности основан на законах физики и обратим. "Для тех, кто понимает стоящую за этим фундаментальную физику, это имеет смысл; но если вы с ним не знакомы, это похоже на магический трюк", — говорит Оу о своем исследовании.

Исследователи втирали воду и раствор красителя в кожу черепа и живота животных. После того, как краситель полностью впитывался в кожу, кожа становилась прозрачной. Процесс является обратимым — нужно смыть остатки красителя. Попавший в кожу краситель выводится с мочой.

Живот мыши стал прозрачным

Живая кожа является рассеивающей средой. Краситель поглощает большинство света, особенно синего и ультрафиолетового. Молекулы красителя, смешанные с водой, уменьшают степень рассеяния света в тканях кожи, подобно рассеиванию тумана.

Из-за прозрачной кожи черепа исследователи видели кровеносные сосуды на поверхности мозга. В брюшной полости были видны внутренние органы и перистальтика, сокращение мышц, которые перемещают содержимое через пищеварительный тракт.

Исследователи еще не опробовали процесс на людях, чья кожа примерно в 10 раз толще, чем у мыши. Исследователи подали заявку на патент на технологию.

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