Магнитная буря не оставляет Землю в покое? Каких "ударов" Солнца ждать на следующей неделе

Солнечная активность в эти дни изменится

Землю продолжает "терроризировать" сильная магнитная буря: Солнце продолжает создавать солнечные вспышки. Но уже со следующей неделе активность на Солнце в эти дни будет меняться.

Об этом сообщили специалисты с сайта анализа магнитных бурь meteoagent.com. В воскресенье, 10 ноября, на Земле держится 6-балльная магнитная буря. Но уже с понедельника, 11 ноября, ее сила снизится до 4 баллов.

То же самое будет и во вторник, 12 ноября и пятницу, 15 ноября. В среду, 13 ноября, сила магнитной бури упадет до 3 баллов, а в четверг, 14 ноября — до 2 баллов.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Также стоит помнить, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности периодически обновляют свои данные. Украинцам рекомендуется регулярно следить за информацией, которую публикуют такие ресурсы, как meteoagent.com и Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода.