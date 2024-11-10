Магнітна буря не залишає Землю у спокої? Яких "ударів" Сонця чекати наступного тижня

Сонячна активність у ці дні зміниться

Землю продовжує "тероризувати" сильна магнітна буря : Сонце продовжує створювати сонячні спалахи. Але вже наступного тижня активність на Сонці в ці дні змінюватиметься.

Про це повідомили фахівці із сайту аналізу магнітних бур meteoagent.com. У неділю, 10 листопада, на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Але вже з понеділка, 11 листопада, її сила зменшиться до 4 балів.

Те саме буде і у вівторок, 12 листопада та п’ятницю, 15 листопада. У середу, 13 листопада, сила магнітної бурі впаде до 3 балів, а у четвер, 14 листопада — до 2 балів.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Також варто пам’ятати, що прогноз може змінитись, оскільки дослідники сонячної активності періодично оновлюють свої дані. Українцям рекомендується регулярно стежити за інформацією, яку оприлюднюють такі ресурси, як meteoagent.com та Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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