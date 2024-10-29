Гусь в сапогах путешествует по Украине? Птицу заметили в курортном городке (видео)

Домашняя птица стала питомцем

Украинскую сеть продолжает покорять гусь в сапогах, который спокойно ходит с хозяйкой по магазинам. На этот раз он якобы был замечен в Одессе.

Видео с необычным любимцем уже опубликовали местные паблики. Однако доподлинно неизвестно, это тот же гусь, что в Днепре ходит в сапогах или другой.

"В АТБ был замечен гусь в тапочках. Теперь вы видели все", — пишут под видео.

На кадрах гусь в обуви спокойно ходит за хозяйкой по магазину, пока она делает покупки. К тому же птица не проявляет никакой агрессии или страха к людям, что обычно присуще этому виду.

Но все же, судя по его реакции на окружающих, было заметно, что ему не очень комфортно находиться возле других людей.

Напомним, недавно гуся в сапогах снова заметили в Днепре. Там он с хозяйкой ходил по магазину, пока она делала покупки. Эта птица тоже была в сапогах, которые придают ей особого шарма. Возможно, на этих видео одно и то же животное, а его хозяйка путешествует по Украине и приехала в Одессу.

Днепровского гуся зовут Гошей и он что-то вроде местной знаменитости. Хозяйка выращивает его с десятидневного возраста.

Заметим, что гуси довольно спокойны и коллективны домашние животные, но они могут быть агрессивными к чужакам, особенно самцы.

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