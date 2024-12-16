Самый большой в мире айсберг дрейфует в океане – он весит почти триллион тонн (видео)

Айсберг почти год вертелся на одном месте

Огромные ледовые горы в океане могут удивлять не только озерами на них, но и поражать размерами. Айсберг A23a признан самым большим айсбергом в мире, размером примерно 3900 квадратных километров и весом почти триллион тонн. Двигаться он начал несколько лет назад, однако в 2024 году оказался "в ловушке".

Эксперты из Британской антарктической службы (BAS) подтвердили, что A23a наконец-то сдвинулся со своей позиции к северу от Южных Оркнейских островов. В феврале айсберг застрял в колонне Тейлора – явления, когда вращающаяся вода задерживает объекты на месте.

История айсберга

Этот массивный айсберг отделился от шельфового ледника Филхнера-Ронна в Антарктиде в 1986 году, но оставался на дне океана более 30 лет, пока не начал дрейфовать в 2020 году из-за изменений в его плавучести и океанских течениях. A23a отличается не только своими размерами, но и толщиной около 400 метров.

Научный интерес

Ученые внимательно следят за движением A23a, поскольку он задает серьезные вопросы его влияния на местные экосистемы и циклы углерода в океане во время таяния. Когда он застрял, вокруг него брали пробы воды, чтобы понять, как великие айсберги влияют на морскую жизнь и изменение климата в окружающих водах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в океане можно встретить не только айсберги, но и миллионы тонн пластика. Его самые маленькие частицы из воды должна выбирать новая китайская разработка.