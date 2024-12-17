В Египте обнаружили редких мумий с золотыми языками (фото)

Золото в Египте использовалось в сакральных целях

Египет продолжает удивлять своими находками. Общая египетско-испанская археологическая миссия на археологическом участке Аль-Бахнаса обнаружила гробницы, где у мумий были золотые языки.

В общей сложности было найдено немало ценных погребальных артефактов, сообщает Министерство туризма и древностей Египта. Среди величайших открытий — 13 золотых языков, впервые найденных в этом регионе, и золотые гвозди, символизирующие подготовку к загробной жизни.

Нашли 13 золотых языков

Золотой язык из Египта

Исследователи обнаружили серию гробниц, украшенных цветными надписями и ритуальными сценами. Одна гробница, доступ к которой проходила через прямоугольную каменную могильную шахту, имела центральный зал с тремя камерами. Эти камеры содержали десятки мумий, тщательно расположенных, что свидетельствует о практике совместного захоронения.

Другая могильная шахта вела к подобно оформленным камерам, одна из которых принадлежала человеку, идентифицированному как "Вен Нефер". В этой гробнице стены были покрыты сложными росписями, на которых изображены Вен Нефера и его семья, возносящие жертвы Анубису, Осирису, Гору и другим богам. Одна мумия в камере была покрыта тонким слоем золота, что символизирует божественную защиту.

Роспись на стенах гробницы в Египте

Роспись на стенах гробницы в Египте

Среди редких находок также сердце-скарабей и 29 амулетов, в том числе сочетанных атрибутов нескольких богов. Золото для старых египтян было божественным сплавом. Золотые языки нужны были для общения в загробной жизни.

Сердца-скарабеи и 29 амулетов

Амулеты с фигурами богов

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