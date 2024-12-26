Марсианская "зимняя сказка" попала на фото: такого на Земле не увидеть

Лепить снеговиков из этого "снега" вам бы не захотелось

В Украине, как и во многих других местах мира, погода на Рождество и Новый год давно перестала быть снежной и морозной. Однако для тех, кому именно этой мелочи не хватает для праздничного настроения, в NASA и ESA показали снимки места, где снег все еще можно увидеть.

Речь идет о Марсе, а точнее о его регионе Australe Scopuli в районе южного полюса. Снимки были сделаны миссиями Mars Express Европейского космического агентства и Mars Reconnaissance Orbiter космического ведомства США в летом и осенью 2022 года. Обнародовало их издание Space.

Хотя местные пейзажи и кажутся вполне знакомыми, но на самом деле "снег" на фото сильно отличается от земного. По сути это углекислый газ, который из-за воздействия холода превратился в что-то наподобие снежных хлопьев.

Снег на южном полюсе Марса

Также вам бы не захотелось лепить из него снеговиков, ведь температура воздуха в этом регионе удерживается где-то на уровне -125 градусов по Цельсию, что было бы перебором даже для самых "отмороженных" любителей зимы.

Снег на южном полюсе Марса

Кроме того, зрителя может обмануть иллюзия будто снег на картинках лишь немного присыпал поверхность, однако на самом деле его глубина достигает 8 метров. Темные разводы это всего лишь пыль, которая обычно скрыта в глубинах, но поднялась на поверхность в результате сезонных процессов.

Снег на южном полюсе Марса

Летом солнечный свет разогревает лед, возвращая углекислый газ в обычную газообразную форму. Из-за этого под поверхностью образовываются "пузыри", которые поднимаясь на поверхность выбрасывают пыль в атмосферу. Оседая она разносится ветром, что формирует узоры, как на фото.

На Северном полюсе Марса можно заметить несколько другую картину. Там дюны обычно перемещаются с ветром, как и на Земле, однако зимой мороз фиксирует песчинки на месте и не дает им разлетаться. Таким образом дюны как бы "впадают в зимнюю спячку" марсианской зимой и опять начинают перемещаться после потепления.

Дюны северного полюса Марса среди морозного пейзажа

Как сообщалось ранее, на другом конце Солнечной системы зонд "Паркер" рекордно приблизился к Солнцу. Хотя он сделал это еще 24 декабря, но вплоть до 27 числа ученые не будут получать от него никаких сообщений.