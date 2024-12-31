Два выброса из Солнца могут продлить сильную магнитную бурю

На протяжении 31 декабря-1 января на нашей планете должна продержаться сильная магнитная буря от 5 до 7 баллов

На Земле продолжает держаться сильная магнитная буря, которая не завершится и в ближайшие дни, ведь в космосе находятся еще два выброса корональной массы. Они могут вызвать умеренно-сильный геомагнитный шторм уже в середине недели.

Солнце вызвало два взрыва, в результате которых 29-30 декабря в космос вылетело два СМЕ. Их приход 31 декабря-1 января может спровоцировать умеренные (G2) и сильные (G3) геомагнитные бури, сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Если произойдет сильный шторм, северное сияние может опуститься до средних широт в США и Европе", — объяснили они.

Магнитные бури на Земле 31 декабря-5 января

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 31 декабря, на Земле держится сильная магнитная буря в 7 баллов. Она прогнозируется и 1 января, но мощность шторма упадет до 5 баллов.

Затем, со 2 по 5 января не стоит ожидать каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

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