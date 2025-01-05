Землю с прошлого года накрывает мощная магнитная буря: когда она закончится

Сейчас К-индекс бури равен 6

Землю накрывает мощная магнитная буря еще с 30 декабря и длится уже седьмой день. Стало известно, когда она закончится.

Данная информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Специалисты рассказали об уровне геомагнитной активности в январе текущего года.

Так, по состоянию на 6 января фиксируется магнитная буря с К-индексом 5. Уже 6 января она станет слабее и будет с К-идексом 4, а в следующие дни и вовсе станет незначительной.

Отметим, что планетарный К-индекс используется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9.

Все бури с классификацией свыше К-индекса 5 — это бури красного уровня. Они могут вызвать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной связи, работе электросетей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ежегодном конкурсе "Фотограф полярного сияния года" (Northern Lights Photographer of the Year) выбрали лучшие фото.