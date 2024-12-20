Археологи нашли уникальную статую терракотовой армии в Китае

Статуя с богатыми украшениями обнаружили в мавзолее императора Цинь Шихуанди

Археологи, которые занимаются изучением знаменитой терракотовой армии в Китае, нашли редкую, по их словам, статую высокопоставленного военного офицера.

Об этом сообщает livescience.com. Статуя, элементами которой являются богатые украшения, находится в мавзолее императора Цинь Шихуанди в городе Сиане провинции Шэньси. Эта провинция расположена в центральном Китае.

Фигура была обнаружена рядом с останками двух колесниц, трех глиняных лошадей и двух дополнительных фигурок.

Терракотовой армией называют захоронение 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей возле мавзолея императора Цинь Шихуанди. Они были захоронены в 210—209 годах до н. э.

Статуи были обнаружены в марте 1974 года. Первый этап раскопок прошел с 1978 по 1984 годы, а второй этап — с 1985 по 1986 годы. В 2009 году начался третий этап раскопок. Также там были обнаружены статуи музыкантов, акробатов и чиновников.

В 1987 году ЮНЕСКО включила терракотовую армию в список всемирного наследия как часть комплекса "гробницы первого императора династии Цинь".

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