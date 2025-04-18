"Город разочарований": беременная жена уволенного Мрочко разозлила херсонцев

Женщина поделилась мыслями, но ее слова не поняли

Владимир Зеленский уволил Романа Мрочко с должности начальника МВА Херсона, он возглавлял администрацию чуть более двух лет — с марта 2023-го. Его беременная жена отреагировала на это, чем разозлила жителей города.

Указ о его увольнении появился на сайте Офиса президента. Сам Мрочко прокомментировал свое увольнение, в комментариях его жена Инна написала огромный комментарий.

Херсон — "место боли и разочарований"

Свой комментарий она начала строчками на стихотворение известной поэтессы и поблагодарила за то, что ее муж жив. Она также высказалась о Херсоне, ведь для нее это место боли. Не обошла тему личного.

"Херсон — у каждого свое "никогда снова", для меня ты город боли, разочарований, моих самых больших слез и переживаний. Прощай. Наконец-то сын перестанет меня спрашивать: "а что папа когда-то жил с нами?". И у тебя появится возможность быть рядом и насладиться тем особенным моментом, который может длиться всего 9 месяцев, 4 из которых ты уже пропустил. Я благодарна тебе за понимание и за твое решение. Люблю", — написала она.

Роман Мрочко и Инна Мрочко

Пользователей сети возмутил этот комментарий. В ответ на слова о Херсоне одна из женщин написала следующее:

"Понимаю каждое слово, которое написано, кроме одного — в чем были ваши разочарования в Херсоне".

"Я чего-то не понимаю, или вы не знали, в какой город едет работать ваш муж???? Это был выбор вашей семьи, а вашим постом вы проявляете неуважение к Херсону и Громаде, за счет которой жила ваша семья!!!"

"Может теперь надо спросить мнение херсонцев о вас?"

Судя по комментариям, комментарий жены Мрочко вызвал негативную реакцию у херсонцев, которые восприняли ее слова как неуважение к их городу. Что интересно, после огласки в социальных сетях, комментарий Инны исчез.

Инна и Роман Мрочко

Роман Мрочко — что известно

Заметим, что Роман Мрочко пробыл в должности главы Херсонской городской военной администрации чуть больше двух лет, ведь Зеленский назначил его в марте 2023 года.

До этого он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Следует отметить, что в феврале 2022 года после начала полномасштабной войны стал начальником группы проведения служебных расследований винницкого зонального отдела военной службы правопорядка.

А в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Стоит также напомнить, что на днях Мрочко попал под враждебный обстрел.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля подписал указы об изменении руководства в двух областных военных администрациях. Новые руководители появились в Сумской и Луганской областях. Предыдущие руководители – Владимир Артюх и Артем Лысогор – были уволены по собственному желанию после того, как подали соответствующие заявления. На должность председателя Сумской ОВА назначен Олег Григоров, а Луганский ОВ возглавил Алексей Харченко.