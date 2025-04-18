Бабушки с молоком и бидоны во дворах исчезнут? Как новые правила изменят рынок молочки с 29 апреля

Контроль будет гораздо более жестким

Новые правила торговли молоком начнут действовать в Украине с 29 апреля. Вступит в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, которым совершенствуются меры по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур пояснил, что новые стандарты и ветеринарный контроль молочной продукции внедрять необходимо, ведь если не сделать этого, Украине закроют доступ к европейскому рынку. Без него нашей молочной отрасли будет очень тяжело.

Коснутся ли новые правила бабушек, торгующих молоком

Как объяснил эксперт, если люди держат коров и производят молоко исключительно для собственного потребления, для них ничего не изменится. Если же они продают молоко, то приобретают статус субъекта предпринимательства, их товар должен соответствовать нормам, прописанным в директивах ЕС по качеству и безопасности.

"Если бабушек приехала продавать, она, во-первых, должна иметь подтверждение, откуда корова. Если это ее корова, она должна иметь идентификацию. То есть, у нее должен быть на ухе чип, и она должна с периодичностью проходить все требования. Прививки, на ящур, на лейкоз и так далее", — пояснил Дидур.

Однако это только первый шаг. Также условная бабушка, торгующая на рынке молоком, должна подтвердить качество своей продукции. Ей нужно получить заключение лаборатории по качеству молока. Если человек продает молоко, у него должны быть все соответствующие документы: откуда корова, где перерабатывалось молоко, качество продукции.

"Или ты держишь корову для собственного потребления и потребляешь, или ты хочешь из этого делать бизнес. Если ты хочешь из этого делать бизнес, тогда есть правила", — подчеркнул исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.

Что будет с фермерами, продающими молоко из бидонов во дворах многоэтажек

Они могут работать при соблюдении норм. Сырье должно проверяться на соответствие стандартам и отсутствие антибиотиков и других вредных веществ.

"Чтобы целый двор людей не слег с поносом после их молока… У нас все считают, что домашнее — это хорошее. Знак качества", — говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились цены на молочку за четыре года. Некоторая продукция подорожала вдвое.