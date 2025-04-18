Это вершина мастерства: юная украинская грация восхитила украинцев (видео)

Номер украинской спортсменки вызывает восхищение

В пятницу, 18 апреля, в Баку (Азербайджан) стартует второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сборную Украины на турнире представят Таисия Онофрийчук, Полина Карика и команда групповых упражнений.

Онофрийчук на данный момент находится в превосходной форме, а ее выступления вызывают фурор у болельщиков. Накануне, юная грация провела тренировку перед стартом соревнований, видео с которой опубликовала в Instagram фотограф сборной Украины Мария Музыченко.

На видео Тая выполняет упражнения с мячом. В сети с восторгом комментируют работу украинской гимнастки. К примеру, известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская назвала спортсменку "юной богиней". Другие пользователи также восхищены выступлением 16-летней грации.

"Это вершина мастерства. Столько смыслов в этом номере. Какая музыка. Тая — ты наша юная богиня", — написала Ольга в комментариях под видео.

Напомним, Онофрийчук выиграла многоборье во всех турнирах, в которых брала участие в 2025 году. Таисия стала чемпионкой на Гран-при в Тарту (Эстония), в Марбелье (Испания) и в Тье (Франция). Также украинка победила на первом этапе Кубка мира в Софии (Болгария).

Ранее сообщалось, что бывшая жена российского олигарха Алишера Усманова Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Именно Винер в свое время свела президента РФ Владимира Путина с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В сети считают, что Кабаева убрала конкурентку в борьбе за власть в российской гимнастике.