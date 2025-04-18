"Всенічна" или "всеношна"? Как правильно называть ночную Пасхальную службу

Одно из названий считается устаревшим

В период Пасхальных праздников многие верующие готовятся к ночному богослужению, которое традиционно совершается накануне Воскресения Христова. Однако возникает вопрос: как правильно называть эту службу — "всенічна" или "всеношна"?

По словарю церковно-обрядовой терминологии и нормам современного украинского языка, корректным термином является "всенічна" или "всенічне бдіння". Этот термин происходит от церковнославянского слова "бдѣние", что означает "бдение" или "непрерывное молитвенное стояние ночью".

Термин "всеношна" устаревший. По словарю украинского языка "всеношна" — это церковная служба, которая правится всю ночь под Пасху.

По данным Религиозно-информационной службы, названия церковного богослужения "всеношна". Пишется оно именно с маленькой буквы.

Итак, когда речь идет о ночной Пасхальной службе, можем говорить и "всенічна" по новому стилю, и "всеношна" по старому.

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