Успейте до 21 апреля: украинцам напомнили о важном платеже

После этого вас могут ожидать штрафные санкции.

Украинцы должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за I квартал 2025 года не позднее 21 апреля. Это касается физических лиц-предпринимателей, а также людей, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области. С 1 января 2025 вступили в силу новые правила, согласно которым большинство ФЛП должны ежемесячно платить ЕСВ в размере не менее 1760 грн.

Такая сумма соответствует 22% от минимальной зарплаты, которая теперь составляет 8000 грн. Эти требования закреплены в Законе "О Государственном бюджете на 2025 год" №4059-IX от 19.11.2024.

Обязанность ежемесячной уплаты ЕСВ распространяется как на предпринимателей на упрощенную систему налогообложения, так и на тех, кто работает по общей системе. Граждане, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (например, адвокаты, нотариусы) также должны платить взносы на общих условиях.

ФЛП на едином налоге могут самостоятельно выбирать базу начисления ЕСВ, однако она не может быть меньше минимального страхового взноса – те же 1760 грн в месяц.

Вместе с тем законодательство предусматривает исключения. Освобождаются от обязанности платить ЕСВ за себя:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;

предприниматели, которые имеют основное место работы, где за них платят ЕСВ не менее минимального размера;

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 9-3 г. VIII Закона Украины №2464-VI).

Фискалы призывают не тянуть с оплатой, ведь просрочка платежей может привести к начислению штрафных санкций и пени.

Ранее "Телеграф" писал, что новые правила будут действовать с полуночи 29 апреля. Они будут ждать часть украинцев уже в конце этого месяца.