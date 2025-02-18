Затяжная магнитная буря держится. Ученые предупреждают о еще одной

Спокойных дней точно не будет

"Красная" магнитная буря продолжает буйствовать на Земле. А астросиноптики в свою очередь предостерегают о выбросе корональной массы (СМЕ), который покинул Солнце еще на той неделе. Он может стать причиной нового шторма.

CME покинул солнце 15 февраля. Во вторник, 18 февраля, он может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать геомагнитные бури класса G1, то есть незначительные, как сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Это прогноз с низкой вероятностью. Промах так же вероятен, как и попадание", — добавили в сообщении.

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, во вторник, 18 февраля, держится магнитная буря в 5 баллов. Уже завтра, 19 февраля, солнечная активность снизится до "зеленого" уровня.

В течение 20-23 февраля не предполагается геомагнитных штормов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, придет ли весна по расписанию в Украину. Синоптики дали прогноз на март.