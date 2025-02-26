Март встретит вместе с магнитной бурей. Какой будет ее сила и сколько она продлится

Февраль завершится с геомагнитными штормами

Земля в лапах средней магнитной бури. Ученые предупреждают, что в начале марта будет держаться шторм, и его сила может вырасти до "красного" уровня.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 1 марта, когда ожидается, что поток солнечного ветра поразит магнитное поле Земли. Газообразный материал вытекает из большого отверстия в атмосфере Солнца, которое повернуто "лицом" к Земле, как сообщили астросиноптики на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем, согласно обновленному графику на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в среду, 26 февраля, держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день она возьмет перерыв.

Однако уже 28 февраля возобновит свою силу, и такой шторм прогнозируется до конца текущей недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в марте еще прогнозируется снег. Однако уйдут ли морозы вместе с зимой, рассказали синоптики.