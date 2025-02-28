Магнитная буря неожиданно выросла до 7 баллов. Что будет на выходных

Астросиноптики предупреждают о сильной "красной" магнитной буре

Затяжная средняя магнитная буря начала бушевать на Земле в начале этой недели. Ученые прогнозировали, что она будет держаться до конца недели и ее сила не превысит 4 баллов. Однако уже в пятницу, 28 февраля, геомагнитный шторм достиг 7 баллов.

Сейчас, 28 февраля, магнитное поле нашей планеты находится в лапах сильной магнитной бури в 7 баллов, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Уже завтра, 1 марта, ее мощность опустится до 4 баллов, то есть до "оранжевого" уровня колебаний. В воскресенье, 2 марта, не прогнозируется каких-либо возмущений выше 4 баллов включительно.

Объясним, что геомагнитные бури на Земле могут возникать вследствие солнечных вспышек, происходящих на светиле, ведь во время них в космос могут вылететь выбросы корональной массы (СМЕ), которые рассеиваются в разные стороны, включая нашу планету.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже в марте может начаться засуха. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, охватит ли такая аномалия всю Украину.