Стало известно, когда магнитные бури ударят с новой силой (календарь)

Для различения магнитных буров используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы

Магнитные бури еще несколько дней будут держаться на среднем уровне. А с 18 марта будут падать.

"Телеграф" подготовил для вас прогноз магнитных бурь на следующие два дня, базирующийся на данных, которые предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9.

Магнитные бури 17 марта

В понедельник, 17 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая средним магнитным бурям.

18 марта

Во вторник, 18 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая средним магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями, вся актуальная информация на сегодняшний день в виджете ниже:

В марте 2025 года ожидается несколько магнитных бурь разной силы:

Слабая магнитная буря произойдет 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 числа месяца;

Магнитная буря средней силы покроет Землю 17, 18, 28;

Самая сильная магнитная буря ожидается 27 марта.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К индекс 5, классифицируются как бури красного уровня. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

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